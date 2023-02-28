У НАТО визнали, що повернення до нормальних відносин з Росією неможливе

Водночас Столтенберг і досі вважає, що правильним рішенням було скористатися історичним моментом для побудови кращої безпеки в Європі разом з Росією.

Завершення війни в Україні не стане поверненням до нормальних відносин з Росією. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що шляху назад немає.

Про це Столтенберг заявив на саміті країн Північної Європи SAMAK у Гельсінкі.

"Наприкінці холодної війни багато хто з присутніх у цій залі вірив, що ми зможемо побудувати кращі відносини з Росією. Так само, як і я. І я досі вважаю, що правильним рішенням було скористатися історичним моментом для побудови кращої безпеки в Європі разом з Росією", – заявив Столтенберг.

Водночас очільник Кремля Володимир Путін, як сказав Столтенберг, "вирішив відійти від співпраці та діалогу" і зруйнував основоположні принципи глобальної безпеки, напавши на сусідні країни та намагаючись "підірвати наші демократичні держави".

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу нагадав про рішення Кремля призупинити дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, положення якого вона порушувала протягом останніх кількох років.

"Тому ми повинні визнати, що закінчення цієї війни не буде поверненням до нормальних відносин з Росією. Шляху назад немає", – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, що очільник уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що питання вступу України в НАТО рано чи пізно постане. Але зазначив, що Альянс повинен подумати "десять тисяч разів" перед ухваленням рішення.