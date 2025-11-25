ТСН у соціальних мережах

В НАТО є країни, які блокують вступ України: що сказав Рютте

Генсек НАТО повідомив, що декілька країн категорично проти членства України.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Марк Рютте

Марк Рютте / © Associated Press

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що в Альянсі немає одностайності щодо майбутнього членства України. Для ухвалення рішення потрібне погодження всіх 32 держав, однак кілька урядів відкрито виступають проти.

Про це він сказав в інтерв’ю Radio Liberty.

Рютте нагадав про формулювання з Вашингтонського саміту, де зазначалося, що шлях України до НАТО є «незворотним». Попри це, частина союзників досі не готова підтримати приєднання Києва.

За словами генсека, існує політична реальність, яку не можна ігнорувати: «кілька союзників сказали, що вони проти членства України в НАТО».

Рютте не уточнив, про які країни йдеться.

У таких умовах, підкреслив він, особливого значення набуває питання гарантій безпеки. За словами генсека, Альянс має забезпечити такі механізми, які унеможливлять новий напад Росії.

