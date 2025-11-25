В НАТО є країни, які блокують вступ України: що сказав Рютте

Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що в Альянсі немає одностайності щодо майбутнього членства України. Для ухвалення рішення потрібне погодження всіх 32 держав, однак кілька урядів відкрито виступають проти.

Про це він сказав в інтерв’ю Radio Liberty.

Рютте нагадав про формулювання з Вашингтонського саміту, де зазначалося, що шлях України до НАТО є «незворотним». Попри це, частина союзників досі не готова підтримати приєднання Києва.

Реклама

За словами генсека, існує політична реальність, яку не можна ігнорувати: «кілька союзників сказали, що вони проти членства України в НАТО».

Рютте не уточнив, про які країни йдеться.

У таких умовах, підкреслив він, особливого значення набуває питання гарантій безпеки. За словами генсека, Альянс має забезпечити такі механізми, які унеможливлять новий напад Росії.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що США не можуть постійно постачати зброю Україні через країни НАТО. Вона наголосила, що Трамп зупинив пряме фінансування, а продаж озброєння через союзників має обмежений термін.