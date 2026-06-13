США виводять техніку з Європи / © Associated Press

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Сполучені Штати мають намір суттєво скоротити обсяг військових сил і засобів, які нині забезпечують операції НАТО на європейському напрямку.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, на початку червня американська сторона передала союзникам документ, у якому викладено плани щодо скорочення низки військових спроможностей у Європі. Про його зміст журналістам розповіли двоє високопосадовців із європейських країн.

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Згідно з документом, кількість винищувачів F-16 та F-15E, доступних для операцій НАТО, планують скоротити приблизно зі 150 до 100 одиниць. Також майже удвічі зменшиться кількість морських розвідувальних літаків — із 26 до 15. Крім того, США мають намір повністю вивести з Європи всі вісім літаків-паливозаправників, які раніше підтримували операції Альянсу.

Окрім авіації, скорочення торкнуться й військово-морських сил. Вашингтон планує перекинути в інші регіони підводний човен, здатний запускати крилаті ракети, авіаносець, кілька надводних кораблів, а також десятки палубних бойових літаків. Також Європу залишить одна з двох груп стратегічних бомбардувальників, які були закріплені за континентом.

У Пентагоні конкретні цифри офіційно не підтвердили, обмежившись посиланням на раніше оприлюднену заяву Європейського командування США.

Водночас, за словами американських чиновників, процес скорочення може відбутися значно швидше, ніж розраховують європейські партнери.

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Аналітики вважають, що одним із найсерйозніших наслідків стане зменшення можливостей НАТО щодо виявлення російських підводних човнів та нанесення далекобійних ударів крилатими ракетами Tomahawk.

«Хоча кожне з цих скорочень можна розглядати окремо, у сукупності вони свідчать про суттєву зміну позиції та становлять виклик для готовності європейських сил стримування у всіх сферах», — зазначив експерт Інституту досліджень у сфері безпеки ЄС Джузеппе Спатафора.

Голова Європейського командування Пентагону генерал Алексус Грінкевич пояснив рішення необхідністю перерозподілу ресурсів.

«У моделі сил НАТО існує нездорова співзалежність від сил США», — сказав він на початку червня.

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Генерал додав, що Сполучені Штати мають враховувати ризик одночасних криз і конфліктів у різних регіонах світу.

У країнах Європи новину сприйняли неоднозначно. Частина політиків вважає, що проблема полягає не лише в кількості військової техніки, а й у довірі до гарантій безпеки з боку Вашингтона.

«Головна проблема НАТО полягає в тому, що поки Трамп є президентом, більше немає віри в те, що США прийдуть на допомогу європейцям у разі надзвичайної ситуації», — заявив німецький депутат Антон Хофрайтер.

Дискусії навколо майбутнього оборони Європи посилилися на тлі зростання безпекових ризиків. Наприкінці травня російський безпілотник уперше влучив у житловий квартал на території Румунії, яка є членом НАТО. Одночасно в Європі тривають суперечки щодо оборонних витрат та перспектив спільних військових програм.

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Раніше повідомлялося, що командувач армії Німеччини Крістіан Фройдінг розповів, що Росія може напасти на країну-члена НАТО до 2029 року.

Ми раніше інформували, що після серії інцидентів із російськими безпілотниками біля східного флангу НАТО союзники шукають спосіб швидше посилити повітряний захист і реагування на дронові загрози.

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