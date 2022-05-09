У НАТО закликали Путіна припинити війну в Україні та повідомили, що допомагатимуть Києву захищатися

У НАТО закликали Путіна припинити війну в Україні та повідомили, що допомагатимуть Києву захищатися

Столтенберг у День перемоги над нацизмом закликав главу Кремля припинити війну в Україні.

Сьогодні, 9 травня, генеральний секретар НАТО Столтенберг звернувся до Москви з проханням припинити війну в Україні. Альянс і надалі допомагатиме Києву захищатися.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у День перемоги над нацизмом звернувся до Росії. Він закликав очільника Кремля Володимира Путіна припинити війну в Україні, передає Die Welt.

"Я ще раз закликаю президента Путіна 9 травня негайно припинити війну, вивести свої війська з України і почати мирні переговори", - заявив генсек.

При цьому Столтенберг зазначив, що Альянс "стоїть на боці України і допомагатиме відстоювати право на самооборону".

Водночас генсек підкреслив, що Москва в минулому регулярно використовувала день пам'яті 9 травня, щоб "поширювати неправду про Захід і критикувати НАТО".

"Я очікую, що 9 травня цього року Путін знову поширить брехню про НАТО та Захід в цілому", - додав він.

Нагадаємо, у РФ парад, який там влаштував Путін, називають “ганебним”, бо перспектив немає жодних.

Як повідомлялося, у Маріуполі "актори" з Росії розтягнули 300 метрів “георгієвської стрічки” та закликали місцевих на польову кухню.

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