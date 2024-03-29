В НАТО приголомшили заявою щодо можливої агресії з боку Росії

В НАТО не бачать ознак того, що найближчим часом Росія збирається атакувати одну з країн Альянсу.

Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, інформує Delfi.

"Не думаю, що існує пряма загроза. Проблема в тому, що амбіції Росії простягаються далі України. Ми це знаємо, тому Альянс загалом має стати більш готовим", – сказав він.

На запитання про те, що Росія може підтримувати сепаратистські рухи у країнах Балтії, адмірал відповів, що згідно з 3 статтею договору НАТО, кожна країна має бути здатна захистити себе.

"Якщо щось таке станеться, то це відповідальність відповідної країни – подбати про безпеку. Якщо ми говоримо про гібридні операції, то, наприклад, Латвії доведеться на це реагувати. Звісно, якщо Латвія захоче почати консультації з іншими країнами-учасницями, як це передбачено статтею 4, це можливо. Ми будемо про це говорити і домовлятися, яким чином ми, як Альянс, далі діятимемо. Хочу зазначити, що і кібердіяльність з боку іншої держави є достатнім приводом для приведення в дію статті 5. Задіяти 5 статтю можна не лише в разі прямого нападу", – додав Бауер.

Крім того, адмірал зазначив, що не бачить жодної загрози через можливе обрання Трампа на новий президентський термін у США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник МЗС Іспанії відповів, чи готуються в ЄС і НАТО до війни.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони Естонії висловився про війська НАТО в Україні та зброю для ЗСУ.

Читайте також: