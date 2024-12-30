У НАТО заявили, що РФ готує масштабні провокації проти країн Європи зі "значними" втратами

Країни НАТО перебувають у ситуації реальної загрози атак з боку Росії, а саме саботажі, підпалів, гібридних атак, які можуть призвести до значних втрат.

Про це в етері Sky News заявив представник НАТО Джеймс Аппатурай.

Спеціаліст стратегії НАТО з відстеження та стримування гібридної війни зазначив, що наразі європейські країни перебувають у стані "киплячої жаби", оскільки масштаби гібридних атак РФ досягли такого рівня, який було неможливо уявити ще кілька років тому.

Він заявив, що Росія збільшила "кінетичні" дії з початку повномасштабного вторгнення до України. Серед таких дій — перерізання важливих підводних кабелів, диверсії, закладення запалювальних пристроїв у вантажі літаків. Велику кількість диверсій РФ вдалося зірвати.

Представник НАТО вважає, що Росія масштабувала свої гібридні атаки через військову підтримку України.

"Ця частина правда. Тому їм не подобається те, що ми робимо, але вони також бачать у нас ворога. І це стає гіршим", - заявив Аппатурай.

На питання про те, чи може Росія здійснити провокацію, яка може спровокувати НАТО застосувати свою колективну відповідь за статтею 5, Аппатурай відповів, що його непокоїть, що одна з атак "вийде за рамки і стане масштабною".

"Тож існує реальна перспектива, що одна з цих атак спричинить значну кількість жертв або дуже значні економічні збитки", - сказав Аппатурай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО посилить військову присутність у Балтійському морі.

Крім того, ми раніше інформували, що генерал НАТО сказав, як Альянс може відповісти на російський "Орешнік".

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