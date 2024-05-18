У НАТО заявили, що Росія лишатиметься загрозою навіть після війни в Україні

У НАТО заявили, що час після завершення "холодної війни" пройшов і настають інші умови.

Росія залишатиметься серйозною загрозою для країн НАТО навіть після завершення війни в Україні.

Про це заявив Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, повідомляє Atlantic Council.

Він зазначив, що після завершення "холодної війни" у НАТО переорієнтувались на проведення операцій для врегулювання криз далеко за межами своїх кордонів. Це дозволяло брати участь у місіях на власних умовах, однак все змінилося після початку російської агресії проти України.

"Війна показала, що сьогодні ви або перемагаєте на фронті, швидко і великими силами, або ви вступаєте у довгу боротьбу. Тож... перемагайте на фронті, але будьте готові до тривалої перемоги", - сказав Каволі.

Генерал заявив, що Росія становитиме довгострокову загрозу для Альянсу і що країни Заходу матимуть "російську проблему на довгі роки", адже Москва працює над збільшенням чисельності своєї армії та відновленням втрат.

"Російська армія в Україні зараз більша, ніж була на початку бойових дій. Багато військ не настільки якісні... багато техніки, що використовується, застаріла: вона відремонтована, але базується на старій моделі", - зазначив він.

Кавові підкреслив, що основною проблемою є не те, що російська армія швидко відновлюється, а як швидко вона це може робити порівняно з країнами Заходу. Генерал заявив, що збереження переваги у швидкості — це питання підтримки "політичної волі" та розвитку "еластичності" оборонно-промислової бази.

"Багато країн, які стикаються з російським впливом, зараз дивляться на Захід у пошуках нових партнерів у сфері безпеки. Хоча Альянс був створений для захисту своїх членів, ми не існуємо у вакуумі. Нам потрібні друзі й партнери", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще одна країна в НАТО назвала умови відправлення військ до України.

Крім того, ми раніше інформували, що у НАТО зробили потужну заяву щодо України.

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