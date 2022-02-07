У НАТО заявили, що роздумують над довгостроковою військовою присутністю у Східній Європі

Міністри оборони країн-членів НАТО планують обговорити це питання 16-17 лютого.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що в Півночноатлантичному альянсі обмірковують над можливістю довгострокової військової присутності у Східній Європі.
Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі у понеділок, 7 лютого.
За його словами, остаточне рішення ще не ухвалене, міністри оборони країн-членів НАТО планують це обговорити 16-17 лютого.
"Ми розглядаємо довгострокові коригування нашої позиції, нашої присутності у східній частині Альянсу. Остаточне рішення з цього приводу ще не ухвалене, але зараз усередині НАТО йде процес", - сказав Столтенберг.
Окрім того, генсек зазначив, що РФ стягнула понад 100 000 військових неподалік кордонів з Україною, а також планує розмістити в Білорусі близько 30 000 військовослужбовців на час навчань.
"Ці розгортання необґрунтовані, непрозорі та дуже близькі до кордонів НАТО. Крім того, Росія перенесла свої щорічні навчання ядерних сил на цей місяць. І ми вже бачили, як Росія використовувала військові навчання для прикриття агресивних дій", - сказав Столтенберг.
Нагадаємо, розвідка США вказує на те, що деякі російські чиновники стурбовані тим, що широкомасштабне вторгнення до України буде дорожчим і складнішим, ніж уявляють президент Росії Володимир Путін та інші лідери Кремля.
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