У національному парку загинуло п’ятеро людей: деталі трагедії

У чилійському національному парку Торрес-дель-Пайне в Патагонії рятувальники виявили тіла п’ятьох туристів, які потрапили під потужний сніговий шторм. Серед загиблих — двоє громадян Німеччини. Це чоловік і жінка.

Про це повідомляє BILD.

Місцеві ЗМІ припускають, що загинула подружня пара, але офіційного підтвердження поки немає. Також жертвами стали двоє туристів із Мексики та громадянка Великої Британії.

«Група зникла під час різкого погіршення погоди в районі кемпінгу Los Perros — це віддалена локація, до якої можна дістатися лише після 4–5 годин пішого переходу. За словами представника президента Чилі Гільєрмо Руїса, до пошукової операції залучили військових та спеціалізовані рятувальні загони. Територію навколо місця трагедії повністю закрили», — йдеться у повідомленні.

Сніговий шторм супроводжувався поривами вітру до 193 км/год — це рівень, співставний з ураганом третьої категорії. Видимість була практично нульовою, що зробило маршрут смертельно небезпечним. Ще чотирьох мандрівників вдалося знайти живими.

Для довідки: Торрес-дель-Пайне — один із найпопулярніших національних парків Чилі, який щороку приваблює сотні тисяч туристів, попри складні маршрути та різкі зміни погоди.

Раніше відомий альпініст загинув, зірвавшись зі скелі.

Інцидент трапився у США. 23-річний альпініст та популярний блогер Бейлін Міллер підкорював Ель-Капітан — відому гранітну стіну в національному парку Йосеміті. Він загинув просто під час стріму.

Служба національних парків повідомила, що розпочала розслідування. За повідомленням, рейнджери та рятувальні служби відреагували негайно.