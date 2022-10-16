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У найбільшій в’язниці Ірану, де утримують учасників протестів та іноземців, сталася пожежа: відео

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У найбільшій в’язниці Ірану, де утримують учасників протестів та іноземців, сталася пожежа: відео

Фото: скриншот з відео

В іранській в’язниці Евін, де утримують протестувальників, сталася велика пожежа та було чутно звуки пострілів.

У суботу, 15 жовтня, у в’язниці Евін в Тегерані, де утримують в ув’язненні учасників масових політичних протестів, а також іноземців, сталася пожежа. Очевидці також повідомили, що чули стрілянину.

У соцмережах публікують відео з місця та повідомляють, що у в'язниці міг статися бунт. 

Один з користувачів Twitter опублікував кадри, зняті мешканцем будинку біля в’язниці. На відео чутно вигуки “смерть Хаменеї (Алі Хаманеї — політичний діяч та духовний лідер Ірану, - ТСН.ua )” та постріли. 

“Евін повний політичних в'язнів, в тому числі громадян США. Їхні родини налякані”, - написав він у твіті.

“Охоронці стріляли в ув'язнених у Евіні та застосували сльозогінний газ у в'язниці та поза нею”, - написала в Twitter місцева журналістка Сіма Сабет, опублікувавши відео затору на дорозі до в’язниці.

“З в’язниці Евін чути постріли та видно дим”, — повідомив активістський веб-сайт 1500tasvir, який також оприлюднив відеоматеріали, на яких, за його словами, видно, як спецназ на мотоциклах прямує до в’язниці.

Свідок розповів агентству Reuters, що сім'ї в'язнів зібралися перед головними дверима в'язниці Евін. 

“Я бачу вогонь і дим. Багато спецназу. Тут також є машини швидкої допомоги”, - сказав він.

Цю в’язницю, в якій здебільшого утримують затриманих, яким загрожує звинувачення проти державної безпеки, протягом тривалого часу критикували західні правозахисні групи, а в 2018 році уряд США вніс її до чорного списку через серйозні порушення прав людини.

На ситуацію у в’язниці відреагував речник Держдепартаменту США Нед Прайс, який написав у Twitter:  “Іран несе повну відповідальність за безпеку наших неправомірно затриманих громадян, які повинні бути негайно звільнені”.

ЗМІ Ірану повідомляють, що порядок у в'язниці уже відновлено, наразі пожежники борються з вогнем.

На офіційному веб-сайті судової влади Mizan Online повідомляється, що частина в'язниці загорілася "після бійки між кількома ув'язненими". 

“Поліцейські спецпризначенці прибули на допомогу тюремним охоронцям, щоб якомога швидше відновити спокій в Евіні”, - сказано в повідомленні.

Причини пожежі поки невідомі, але в Ірані вже майже місяць тривають найгостріші протести за останні десятиліття. Вони розпочалися 17 вересня на похороні 22-річної Махси Аміні, яка померла після затримання за "неправильне носіння хіджабу".

Влада назвала протести змовою ворогів Ірану, зокрема США. Серед інших вони звинуватили озброєних дисидентів у насильстві, внаслідок якого, як повідомляється, загинуло щонайменше 20 співробітників сил безпеки. Тим часом кількість жертв релігійної диктатури, яка намагалася придушити протести, наближається до 200.

Нагадаємо, в Ірані протестують через смерть Махси Аміни, жінки спалюють свої хіджаби та виступають проти Ісламської Республіки.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
160
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