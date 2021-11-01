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У найбільшому місті Нігерії обвалився 21-поверховий будинок: є загиблі

У найбільшому місті Нігерії обвалився 21-поверховий будинок: є загиблі

Скріншот відео

Під завалами новобудови залишаються десятки людей.

У понеділок, 1 листопада, у місті Лагос (Нігерія) обвалився 21-поверховий будинок, який будувався як розкішні апартаменти для заможних людей.  За словами свідків, на його будівництві працювали сотні робітників.

Як повідомляє PM News,  з-під завалі уже витягли тіла семи загиблих, але під уламками можуть перебувати ще не менш ніж 50 осіб.

21-поверхову будівлю споруджували у багатому районі цього найбільшого в Нігерії міста, в якому (включно з околицями) проживає 20 мільйонів людей. 

Причина обвалення будівлі поки не ясна, але, за даними відомств, такі випадки не є рідкістю в Нігерії. У цій найбільш густонаселеній країні Африки будівельні норми дотримуються погано, а будівельні матеріали часто бувають незадовільними.

Біля будівельного майданчика зібралися сотні людей, дехто з них скаржився, що допомога від місцевих екстрених служб забарилася через великий затор. Лише через дві години після обвалу на місці почала працювати спеціальна техніка.

Власника будівлі наразі не встановлено, існує припущення, що він опинився серед тих, хто перебуває під завалами. 

Нагадаємо, раніше у центрі грузинського Батумі обвалився п'ятиповерховий житловий будинок. Очевидці кажуть, що перед обвалом стався вибух.

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