У найбільшому місті Нігерії обвалився 21-поверховий будинок: є загиблі

Під завалами новобудови залишаються десятки людей.

У понеділок, 1 листопада, у місті Лагос (Нігерія) обвалився 21-поверховий будинок, який будувався як розкішні апартаменти для заможних людей. За словами свідків, на його будівництві працювали сотні робітників.

Як повідомляє PM News, з-під завалі уже витягли тіла семи загиблих, але під уламками можуть перебувати ще не менш ніж 50 осіб.

Також читайте У Бразилії в печері стався обвал: загинули рятувальники

21-поверхову будівлю споруджували у багатому районі цього найбільшого в Нігерії міста, в якому (включно з околицями) проживає 20 мільйонів людей.

BREAKING NEWS:

21-storey building collapses on Gerrard Road in Ikoyi, Lagos. Scores of people trapped and some feared dead. pic.twitter.com/nZqy0U2kXu — Ubosi Eleh + Co (@ubosieleh_co) November 1, 2021

Причина обвалення будівлі поки не ясна, але, за даними відомств, такі випадки не є рідкістю в Нігерії. У цій найбільш густонаселеній країні Африки будівельні норми дотримуються погано, а будівельні матеріали часто бувають незадовільними.

Біля будівельного майданчика зібралися сотні людей, дехто з них скаржився, що допомога від місцевих екстрених служб забарилася через великий затор. Лише через дві години після обвалу на місці почала працювати спеціальна техніка.

Momento en el que se derrumbó un edificio de 21 pisos en Ikoyi, Lagos. pic.twitter.com/632wXx0ot6 — ☎ TELEFONO ROJO ☎ (@TfnoRojo) November 1, 2021

Власника будівлі наразі не встановлено, існує припущення, що він опинився серед тих, хто перебуває під завалами.

Нагадаємо, раніше у центрі грузинського Батумі обвалився п'ятиповерховий житловий будинок. Очевидці кажуть, що перед обвалом стався вибух.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання