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У Назарбаєва розповіли свою версію щодо передавання посади голови Радбезу Казахстану

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У Назарбаєва розповіли свою версію щодо передавання посади голови Радбезу Казахстану

Facebook/AkordaPress

Посаду голови Радбезу Нурсултан Назарбаєв нібито передав сам.

Експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв добровільно передав посаду голови Ради безпеки чинному очільнику країни Касиму-Жомарту Токаєву.  

Про це заявив прессекретар колишнього президента Казахстану Айдос Укібай, повідомляє видання ORDA.kz.

Він пояснив, що Назарбаєв самостійно ухвалив рішення щодо передавання посади, оскільки масові протести в країні, нібито, вимагали "оперативно, жорсткої й безкомпромісної" відповіді. Крім того, він назвав поширену інформацію "брехливими чутками та провокаційними записами" у ЗМІ.

Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на скраплений газ. На тлі протестів у Казахстані Токаєв відправив у відставку уряд і зайняв посаду одноосібного голови Ради безпеки, яку до цього обіймав експрезидент Нурсултан Назарбаєв.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

8 січня Комітет національної безпеки Казахстану повідомив про затримання колишнього голови КНБ Каріма Масімова. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває досудове розслідування за статтею про державну зраду. 

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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