У Назарбаєва розповіли свою версію щодо передавання посади голови Радбезу Казахстану

Посаду голови Радбезу Нурсултан Назарбаєв нібито передав сам.
Експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв добровільно передав посаду голови Ради безпеки чинному очільнику країни Касиму-Жомарту Токаєву.
Про це заявив прессекретар колишнього президента Казахстану Айдос Укібай, повідомляє видання ORDA.kz.
Він пояснив, що Назарбаєв самостійно ухвалив рішення щодо передавання посади, оскільки масові протести в країні, нібито, вимагали "оперативно, жорсткої й безкомпромісної" відповіді. Крім того, він назвав поширену інформацію "брехливими чутками та провокаційними записами" у ЗМІ.
Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на скраплений газ. На тлі протестів у Казахстані Токаєв відправив у відставку уряд і зайняв посаду одноосібного голови Ради безпеки, яку до цього обіймав експрезидент Нурсултан Назарбаєв.
Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".
8 січня Комітет національної безпеки Казахстану повідомив про затримання колишнього голови КНБ Каріма Масімова. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває досудове розслідування за статтею про державну зраду.
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