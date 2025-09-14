У небі над Китаєм збили загадковий НЛО: відео

НЛО над Китаєм / © скриншот з відео

У китайській соцмережі Weibo з’явилося відео, на якому зафіксовано збиття таємничого об’єкта, який світився під час польоту у нічному небі над провінцією Шаньдун, що на сході країни. Інцидент супроводжували два гучні вибухи, схожі на виходи ракет ППО, та яскравий спалах від розриву загадкового НЛО.

Про це пише видання World Journal.

Очевидці описали, що бачили об’єкт, який рухався з високою швидкістю по параболічній траєкторії. Потім до нього швидко наблизився інший об’єкт, вони перетнулися в повітрі і стався сильний спалах з вибухом.

Деякі користувачі соцмережі припустили, що військові провели випробування з перехоплення ракети. Перший об’єкт, ймовірно, був імітатором ракети-мішені, а другий — ракетою-перехоплювачем.

Але були також висловлені припущення, що об’єкт у небі мав позаземне походження і був або метеоритом, або навіть космічним апаратом прибульців.

Наразі влада не опублікувала чіткої заяви про дивне явище в нічному небі над Шаньдуном.

Співробітники Бюро з надзвичайних ситуацій міста Вейфана, біля якого стався цей інцидент, заявили, що наразі не отримували жодної інформації.

Нагадаємо, раніше на державному телебаченні Китаю показали анімований ролик про новий вид зброї, який здатний виводити з ладу електростанції та призводити до «повного відключення електрики» на певній території.