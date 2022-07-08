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У небі над Литвою помітили військовий літак та винищувачі НАТО: що сталося (відео)

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У небі над Литвою помітили військовий літак та винищувачі НАТО: що сталося (відео)

Фото: Associated Press

У литовському місті Клайпеда, що розташоване від Калінінградської області за близько 50 км, місцеві жителі помітили військові літаки у небі.

Гул літаків неабияк налякав жителів міста, оскільки вони не були попереджені про військові навчання літаків НАТО.

Про це повідомляє литовське видання 15min, окрім цього, очевидці публікують відео у Мережі.

Як пише видання, посилаючи на очевидців, які бачили проліт літаків та яскраві спалахи у небі, близько 21:15 за місцевим часом пролетів літак, за ним з’явилися два винищувачі, які перехопили літак. Далі у супроводі винищувачів літак здійснив коло над пляжем, після чого винищувачі застосували сигнальні ракети. Такий маневр використовується, щоб відволікти увагу ракет, які теоретично могли запускатися по них.

Пізніше цей інцидент прокоментували у командуванні Збройних сил Латвії. Там повідомили, що літаки брали участь у військових навчаннях із поліцейського супроводу повітряних суден.

Як зазначив мер сусіднього курортного міста Паланга Шарунас Вайткус, що там проходили навчання літаків НАТО, про  які місцеву владу й поліцію заздалегідь не повідомили. 

Раніше повідомляли, що президенти Польщі та Литви їдуть на Сувальський перешийок, куди потенційно може вдарити РФ. За словами очільника МЗС Польщі Марціна Пшидача, він вважається вирішальною точкою на геополітичній карті світу і можливим місцем атаки з боку Росії.

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