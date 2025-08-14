ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
916
Час на прочитання
1 хв

У небі над Молдовою помітили українські літаки: влада пояснила причини

Орган цивільної авіації Молдови повідомив, що поява українських літаків в аеропорту Маркулешти пов’язана з офіційним запитом України на тимчасові польоти.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Український літак

П’ять українських літаків приземлились в аеропорту Маркулешти / © airliners.net/Jordan Arens

Орган цивільної авіації Молдови пояснив появу українських літаків у небі над країною. За даними відомства, Україна запросила дозвіл на тимчасові польоти п’яти літаків, що використовуються в гуманітарних і рятувальних місіях.

Про це повідомляє молдавське видання Newsmaker.

У відомстві зазначили, що у середу, 13 серпня, три українські літаки приземлилися в аеропорту Маркулешти для тимчасової стоянки та техобслуговування. Уточнюється, що ці літаки відносяться до категорії пошуково-рятувальних. Їхні польоти над територією Молдови були дозволені Органом цивільної авіації після попереднього узгодження дипломатичними каналами та за сприяння Міністерства інфраструктури.

Запит від МВС України був надісланий ще 21 липня і стосувався дозволу на тимчасові польоти п’яти повітряних суден (один літак Ан-26, три літаки Ан-32П та один Ан-32Б). В Органі цивільної авіації також наголосили, що технічне обслуговування літаків можуть здійснювати виключно авторизовані компанії.

Повідомляється, що 13 серпня жителі Бельців спостерігали, як кілька українських літаків пролітали в бік аеропорту Маркулешти, що викликало багато запитань. Офіційна заява пояснила, що їхні польоти були узгоджені, і літаки прямували саме на техобслуговування.

Нагадаємо, Україна уразила паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі» в РФ, де була розташована військова авіація. На території об’єкта спалахнула сильна пожежа.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie