У небі над Молдовою помітили українські літаки: влада пояснила причини

П’ять українських літаків приземлились в аеропорту Маркулешти / © airliners.net/Jordan Arens

Орган цивільної авіації Молдови пояснив появу українських літаків у небі над країною. За даними відомства, Україна запросила дозвіл на тимчасові польоти п’яти літаків, що використовуються в гуманітарних і рятувальних місіях.

Про це повідомляє молдавське видання Newsmaker.

У відомстві зазначили, що у середу, 13 серпня, три українські літаки приземлилися в аеропорту Маркулешти для тимчасової стоянки та техобслуговування. Уточнюється, що ці літаки відносяться до категорії пошуково-рятувальних. Їхні польоти над територією Молдови були дозволені Органом цивільної авіації після попереднього узгодження дипломатичними каналами та за сприяння Міністерства інфраструктури.

Запит від МВС України був надісланий ще 21 липня і стосувався дозволу на тимчасові польоти п’яти повітряних суден (один літак Ан-26, три літаки Ан-32П та один Ан-32Б). В Органі цивільної авіації також наголосили, що технічне обслуговування літаків можуть здійснювати виключно авторизовані компанії.

Повідомляється, що 13 серпня жителі Бельців спостерігали, як кілька українських літаків пролітали в бік аеропорту Маркулешти, що викликало багато запитань. Офіційна заява пояснила, що їхні польоти були узгоджені, і літаки прямували саме на техобслуговування.

