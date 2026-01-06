У небі над Пензою пролунали вибухи: росіяни заявляють про атаку дронів

Вибухи в Росії / © ТСН.ua

Кілька гучних вибухів прогриміли в небі над Пензою після другої години ночі.

Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів.

За словами очевидців, загалом було чути близько десяти вибухів. У східній частині міста в небі спостерігали яскраві спалахи, а перед цим — звуки прольоту дронів.

Російські ресурси стверджують, що в цей час сили ППО нібито відбивали атаку українських безпілотників.

Це вже друга хвиля заявленої атаки на регіон. Раніше ввечері губернатор Пензенської області Олег Мельниченко повідомляв про нібито знищення трьох БПЛА над територією області.

Крім того, місцевий аеропорт було закрито на виліт і прийом рейсів. Повітряна гавань не працює й досі.

Офіційного підтвердження від української сторони щодо подій у Пензенській області наразі немає.