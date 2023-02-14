У небі над Румунією зафіксували аеростат і запустили винищувачі

У повітря були підняті два винищувачі МіГ-21 з однієї з місцевих авіабаз.

У Румунії система повітряного спостереження ВПС зафіксувала в небі повітряну ціль, за характеристиками схожу на аеростат. Тож у небо підняли винищувачі.

Про це повідомляє Hotnews із посиланням на румунське Міноборони.

Повітряна куля була зафіксована на висоті близько 11 тис. м над землею.

Після виявлення об’єкта влада Румунії застосувала всі стандартні процедури. Так, у повітря були підняті два винищувачі МіГ-21 з однієї з місцевих авіабаз.

"Екіпажі двох літаків не підтвердили наявність повітряної цілі ні візуально, ні на бортових радарах. Літаки перебували в цьому районі близько 30 хвилин для повного з'ясування повітряної обстановки, після чого повернулися на авіабазу", – поінформували в Міноборони Румунії.

Нагадаємо, раніше 14 лютого в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксували в повітряному просторі України кулі з кутовими відбивачами, які запустили росіяни.

Зауважимо, що такі ж кулі і безпілотник окупанти запустили ввечері 12 лютого у небі над Дніпропетровщиною. По ворожому дрону відпрацювали українські сили ППО.

Додамо, що в ніч проти 14 лютого нідерландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків у повітряному просторі Польщі та супроводили їх.

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