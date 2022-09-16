У небі над Великою Британією пронеслася загадкова вогняна куля: відео

Понад 200 очевидців повідомили про дивний об’єкт, який перетнув небо вночі над Шотландією та Північною Ірландією.
Метеорна мережа Великої Британії отримала сотні повідомлень про "вогняну кулю", помічену в нічному небі, і розслідує, чи був об'єкт метеоритом чи космічним сміттям.
Про це повідомляє protv.ro
Більшість повідомлень надходить із Шотландії та Північної Ірландії, появу в нічному небі загадкового об’єкта помітили понад 200 очевидців.
Who saw that meteorite over Northern Ireland and Scotland ? #meteor pic.twitter.com/FeSMpsFNBq— Flagman Ireland (@flagmanireland) September 15, 2022
Дехто сприймав вогняний спалах, який промчав по небу за залишки феєрверка після футбольного матчу.
Wow the comet tonight #comet #asteroid #meteor pic.twitter.com/jQ5YFvmhHL— SineadLang♥ (@Sinead_Lang_x) September 14, 2022
Астроном із наукового центру Глазго Стів Оуенс побачив яскравий метеор з вікна свого помешкання.
#meteor #scotland #larbert pic.twitter.com/xnkVmRN2qC— Julie Cox (@juliecoolie10) September 14, 2022
“Я зрозумів, що це щось особливе. Я бачив, як він дробиться, маленькі шматочки від нього відривалися”, - зазначив він, додавши, що, можливо, об’єкт приземлився, але “дуже малоймовірно”, що це сталося в Шотландії.
Anyone else see a meteor burning up in the sky a few mins ago? Going south to north over the West coast of Scotland #meteor pic.twitter.com/7PEAM3AxoB— Beanie (@Official_Beanie) September 14, 2022
У британській метеорній службі, яка об’єднує любителів астрономії, стверджують, що об’єкт увійшов в атмосферу Землі зі швидкістю 14,2 км/с.
Спостережувана ділянка траєкторії охоплювала понад 300 км, він зник над північною частиною Атлантичного океану приблизно за 50-100 км на захід від острова Айлей.
Нагадаємо, раніше у китайському місті Хайкоу в провінції Хайнань очевидці спостерігали незвичайну хмару, на яку ніби було одягнуто райдужну корону.
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