У небі над Великою Британією пронеслася загадкова вогняна куля: відео

Понад 200 очевидців повідомили про дивний об’єкт, який перетнув небо вночі над Шотландією та Північною Ірландією.

Метеорна мережа Великої Британії отримала сотні повідомлень про "вогняну кулю", помічену в нічному небі, і розслідує, чи був об'єкт метеоритом чи космічним сміттям.

Про це повідомляє protv.ro

Більшість повідомлень надходить із Шотландії та Північної Ірландії, появу в нічному небі загадкового об’єкта помітили понад 200 очевидців.

Who saw that meteorite over Northern Ireland and Scotland ? #meteor pic.twitter.com/FeSMpsFNBq — Flagman Ireland (@flagmanireland) September 15, 2022

Дехто сприймав вогняний спалах, який промчав по небу за залишки феєрверка після футбольного матчу.

Астроном із наукового центру Глазго Стів Оуенс побачив яскравий метеор з вікна свого помешкання.

“Я зрозумів, що це щось особливе. Я бачив, як він дробиться, маленькі шматочки від нього відривалися”, - зазначив він, додавши, що, можливо, об’єкт приземлився, але “дуже малоймовірно”, що це сталося в Шотландії.

Anyone else see a meteor burning up in the sky a few mins ago? Going south to north over the West coast of Scotland #meteor pic.twitter.com/7PEAM3AxoB — Beanie (@Official_Beanie) September 14, 2022

У британській метеорній службі, яка об’єднує любителів астрономії, стверджують, що об’єкт увійшов в атмосферу Землі зі швидкістю 14,2 км/с.

Спостережувана ділянка траєкторії охоплювала понад 300 км, він зник над північною частиною Атлантичного океану приблизно за 50-100 км на захід від острова Айлей.

Нагадаємо, раніше у китайському місті Хайкоу в провінції Хайнань очевидці спостерігали незвичайну хмару, на яку ніби було одягнуто райдужну корону.

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