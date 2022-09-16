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У небі над Великою Британією пронеслася загадкова вогняна куля: відео

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У небі над Великою Британією пронеслася загадкова вогняна куля: відео

Фото: скриншот з відео

Понад 200 очевидців повідомили про дивний об’єкт, який перетнув небо вночі над Шотландією та Північною Ірландією.

Метеорна мережа Великої Британії отримала сотні повідомлень про "вогняну кулю", помічену в нічному небі, і розслідує, чи був об'єкт метеоритом чи космічним сміттям.

Про це повідомляє protv.ro

Більшість повідомлень надходить із Шотландії та Північної Ірландії, появу в нічному небі загадкового об’єкта помітили понад 200 очевидців.

Дехто сприймав вогняний спалах, який промчав по небу за залишки феєрверка після футбольного матчу.

Астроном із наукового центру Глазго  Стів Оуенс побачив яскравий метеор з вікна свого помешкання. 

“Я зрозумів, що це щось особливе. Я бачив, як він дробиться, маленькі шматочки від нього відривалися”, - зазначив він, додавши, що, можливо, об’єкт приземлився, але “дуже малоймовірно”, що це сталося в Шотландії.

У британській метеорній службі, яка об’єднує любителів астрономії, стверджують, що об’єкт увійшов в атмосферу Землі зі швидкістю 14,2 км/с.

Спостережувана ділянка траєкторії охоплювала понад 300 км, він зник над північною частиною Атлантичного океану приблизно за 50-100 км на захід від острова Айлей.

Нагадаємо, раніше у китайському місті Хайкоу в провінції Хайнань очевидці спостерігали незвичайну хмару, на яку ніби було одягнуто райдужну корону. 

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