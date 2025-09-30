У небі над Волгоградом пролунали вибухи

Вибухи у Росії / © ТСН.ua

У ніч проти вівторка, 30 вересня, в небі над Волгоградом пролунала серія вибухів.

Як повідомляє пропагандистський ресурс SHOT, вибухи було чутно близько 02:00 та 02:40 ночі за місцевим часом. Місцеві жителі заявляють, що чули щонайменше 5–7 потужних вибухів у північних і південних районах міста.

За попередніми даними, у регіоні спрацювали засоби ППО, які нібито збивали безпілотники. У небі спостерігали спалахи, однак офіційної інформації про руйнування чи постраждалих поки немає.

Крім того, у Краснодарському краї російська влада оголосила ракетну небезпеку. Місцевим жителям порадили залишатися вдома та укритися у безпечних місцях.

Нагадаємо, вночі 24 вересня морські дрони здійснили атаку по порту Туапсе у Краснодарському краї РФ. Очевидці заявляли про вибухи та стрілянину. У порту Туапсе зафіксовано вибухи та автоматні черги.

Джерела в українській розвідці повідомили, що атаку на порти в Туапсе і Новоросійську здійснило ГУР. Було паралізовано роботу нафтоналивного комплексу, де росіяни завантажують «чорним золотом» свої танкери.