У небі США почався хаос: затримано багато рейсів, стала відома причина, що відбувається

Аеропорт / © iStock

Реклама

У США наразі скасовано понад 1500 авіарейсів та затримано понад 6500 рейсів. Найбільші проблеми спостерігалися в аеропортах Атланти, Ньюарку та Шарлотті, а масштабні затримки очікуються й у наступні дні.

Про це пише The Independent.

Субота стала важким днем для авіапасажирів у США. Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) скоротила авіарух на аеропортах країни, що призвело до масових скасувань і затримок рейсів. Закриття уряду триває вже 39 днів, і авіадиспетчери не отримують зарплату понад місяць.

Реклама

Транспортний секретар Шон Даффі повідомив у четвер, що 40 аеропортів змушені скоротити пропускну здатність, щоб зменшити «колосальне навантаження та втому» працівників перед одними з найзавантаженіших днів святкових поїздок. У п’ятницю рейси були скорочені на 4%. Наступного тижня FAA планує збільшити скорочення: 6% — до 11 листопада, 8% — до 13 листопада та 10% — до 14 листопада.

У суботу авіапасажири вже відчули наслідки: понад 8000 рейсів зазнали порушень, повідомляє FlightAware. Затримки були викликані як скороченням рейсів, так і погодними умовами та іншими проблемами.

«Я використаю всі тактики, щоб забезпечити безпеку пасажирів», — написав Даффі у п’ятницю у соціальних мережах X. «Рейси будуть затримані, подорожі скасовуватимуться. Але небо залишатиметься безпечним».

Аеропорт Атланти Хартсфілд-Джексон зафіксував найбільшу кількість скасованих рейсів — 192 лише у суботу. У Ньюарку — 85, у Шарлотті — 74.

Реклама

Пасажири скаржилися на незручності. Маріетта Гамільтон, яка планувала переліт із Шарлотти до Х’юстона, сказала: «Усі говорять, що це нова Америка. Ми маємо пристосовуватися і ніхто не знає, чого очікувати наступного разу. Це дуже незручно для американців, і додає стресу».

Джино Карр перевіряв пошту протягом ночі перед відльотом у п’ятницю, плануючи круїз до Мексики та Багамів. «Щоразу, коли надходило повідомлення, я хвилювався, що мій рейс скасують», — розповів він. «Це жахливо, що уряд не може організуватися. Працівники фактично працюють безкоштовно, а тепер багато людей залишаться в скруті».

Багато аеропортів зазнали затримок на землі та зупинок рейсів. У Шарлотті через це була годинна зупинка, а вдень аналогічні проблеми виникли в аеропортах Нашвілла та Ньюарка. Також FAA повідомила про затримки у Сан-Франциско, Даллас-Форт-Ворт, Лаґуардії та Чикаго О’Хейр.

Джейд Варді довелося переназначити свій рейс із Мілвокі до О’Хейра. «Я роздратована, але співчуваю диспетчерам», — сказала вона. «Якщо б мені не платили, я б теж не хотіла працювати».

Реклама

Пасажири загалом підтримують авіадиспетчерів і закликають Конгрес завершити найтриваліше закриття уряду. Джилл Хесс, яка летіла з Форт-Лодердейл до Нью-Йорка, додала: «Немає причин, щоб військові, федеральна поліція та авіадиспетчери не отримували зарплату. Це не їхня провина».

Скорочення торкнулися і приватних літаків. Даффі повідомив, що їх перенаправляють на менші аеродроми, щоб завантажені диспетчери могли зосередитися на комерційній авіації. Пріоритет надається медичним перевезенням, екстреним службам та правоохоронцям.

Водночас Департамент транспорту Гаваїв звернувся до Даффі з проханням звільнити штат від обмежень, посилаючись на критичну залежність від авіаперельотів для медичних послуг, транспортування вантажів, продовольчої безпеки, національної оборони, підтримки військових сімей та економічної стабільності.

Даффі попередив, що навіть після завершення закриття уряду знадобиться кілька днів, можливо тиждень, щоб авіаційні операції повернулися до нормального режиму.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що невідомі дрони паралізували роботу двох великих аеропортів у ЄС.