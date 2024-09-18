У небо здійнявся вогняний "гриб": відео влучання БПЛА по складу із ракетами у Тверській області РФ

Пожежа настільки масштабна, що її фіксують супутники NASA.

У ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії БПЛА атакували великий склад із ракетами. Після цього сталася масштабна пожежа із потужною детонацією.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак показав кадри наслідків бавовни.

На відео видно, як після удару по військовому об'єкту виріс вогняний "гриб", а язики вогню освітили нічне небо. Пожежу видно за декілька сотнів метрів.

Місцева влада стверджує, що пожежа виникла через "падіння уламків БПЛА під час відбиття атаки силами ППО".

"У Торопці Тверської області внаслідок падіння уламків БПЛА під час відбиття атаки силами ППО розпочалася пожежа, на місце виїхали всі екстрені служби, керівництво ГУ МНС РФ у Тверській області, тривають роботи з локалізації пожежі" - заявив губернатор регіону Ігор Руденя.

Через атаку евакуюють місцеве населення, як заявила влада, "з території, де веде роботу ППО і локалізується пожежа".

Пожежа настільки масштабна, що її фіксують супутники NASA.

У Міністерстві оборони РФ у ранковому звіті не згадали Тверську область.

Нагадаємо, у ЦПД РНБО розповіли, що на складі у Торопці зберігали ракети та створювали запас північнокорейських KN23.

Дрони атакували склад ракет у Тверській області РФ: кадри масштабної пожежі

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