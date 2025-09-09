Протести в Непалі / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Непалу К.П. Шарма Олі 9 вересня оголосив про відставку на тлі масштабних протестів проти корупції. Попри безстрокову комендантську годину, демонстранти продовжували виходити на вулиці та вступали в сутички з поліцією, після того як напередодні загинули 19 людей через заворушення, спричинені забороною соціальних мереж.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд скасував блокування соцмереж після того, як протести переросли у насильство. Під час зіткнень поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі проти мітингарів, які намагалися прорватися до парламенту. В результаті 19 людей загинули, понад 100 отримали поранення.

Реклама

Події стали найбільшими заворушеннями за останні десятиліття в країні, яка від моменту ліквідації монархії 2008 року живе у стані політичної нестабільності та економічної невизначеності.

«Прем’єр подав у відставку», — повідомив агентству Reuters його помічник Пракеш Сілвал.

Це рішення лише посилює політичну кризу в країні.

Того ж дня Олі зібрав лідерів усіх політичних партій і заявив, що насильство суперечить інтересам держави, закликавши до діалогу: «ми маємо вдатися до мирного діалогу, щоб знайти рішення будь-якої проблеми».

Реклама

Втім, протести продовжилися: натовп збирався біля парламенту та в інших місцях Катманду, ігноруючи комендантську годину. Учасники акцій підпалювали шини, кидали каміння у поліцію та переслідували правоохоронців у вузьких вуличках. Чорний дим піднімався над містом, а очевидці фільмували сутички на телефони.

Протести в Непалі / © Associated Press

Протести в Непалі / © Associated Press

Один із протестувальників розповів, що сотні мешканців прикордонних з Індією міст вирушили маршем до столиці, аби підтримати демонстрантів.

Свідки повідомляли, що підпалювалися будинки деяких політиків. Місцеві ЗМІ писали, що міністрів довелося евакуювати гелікоптерами, однак Reuters не змогло підтвердити ці дані.

«Ми все ще стоїмо тут за наше майбутнє… Ми хочемо, щоб ця країна була вільною від корупції, аби кожен мав доступ до освіти, лікарень, медичних (послуг)… і для світлого майбутнього», — сказав протестувальник Робін Срештха.

Реклама

Дим від пожеж у передмістях змусив керівництво авіації закрити підхід літаків із південного боку до головного аеропорту Катманду, повідомив представник управління Г’янендра Бхул.

Протести в Непалі / © Associated Press

Організатори акцій, що поширилися на інші міста країни, охрестили їх «демонстраціями покоління Z». Вони наголошують, що молодь вийшла на вулиці через розчарування бездіяльністю влади у боротьбі з корупцією та створенні нових економічних можливостей.

Дата публікації 13:10, 09.09.25 Кількість переглядів 17 Протести у Непалі проти корупції і заборони соцмереж зняли на відео

За даними газети The Himalayan Times, під час протестів проти блокування соцмереж у Непалі постраждали понад 500 людей.

Нагадаємо, у серпні в Індонезії спалахнули масові протести через безробіття, низькі зарплати та надмірні надбавки для депутатів. Демонстрації переросли в насильство, зокрема в місті Маккасар, де було підпалено будівлю регіонального парламенту, внаслідок чого загинуло троє людей. Протестувальники вимагали зупинити зростання цін та скасувати великі надбавки для законодавців.