Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Непалі розбився пасажирський літак: майже 30 осіб дивом вижили (відео, фото)

У Непалі розбився пасажирський літак: майже 30 осіб дивом вижили (відео, фото)

Фото: Associated Press

У Непалі 72-місний пасажирський літак Yeti Airlines влетів в ущелину, намагаючись приземлитись в аеропорту міста Покхара.

У Непалі під час посадки розбився пасажирський літак. На його борту, за наявною інформацією, було 72 людини. На місці аварії рятувальники знайшли вже 40 тіл. А 29 особам вдалося вижити, наразі їх доправили до лікарень. Раніше повідомлялося, що не вижив ніхто.

Про це повідомляє агентство AFP.

Трагедія сталася на злітно-посадковій смузі міжнародного аеропорту в Покхарі, розташованому в центральній частині країни. На місце падіння пасажирського борту виїхали співробітники служби безпеки, які разом із місцевими мешканцями проводять рятувальні роботи. Сотні солдатів непальської армії беруть участь у рятувальній операції на місці аварії в ущелині річки Сеті, лише за півтора кілометра від аеропорту.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Представник авіакомпанії Сударшан Бартаула уточнив, що серед пасажирів було двоє немовлят.

"Ми очікуємо знайти більше тіл загиблих", - сказав представник армії агентству Reuters, додавши, що під час аварії літак розвалився на частини.

Прем'єр-міністр Пушпа Камал Дахал скликав екстрене засідання свого кабінету міністрів.

За наявними даними, 53 пасажири - непальці. У літаку перебували п'ять індійців, чотири росіянина і два корейці. Також серед пасажирів було по одній людині з Ірландії, Австралії, Аргентини та Франції.

У соціальних мережах оприлюднили відео, ймовірно, зняте перед падінням літака.

Авіаційні інциденти в Непалі - не рідкість: злітно-посадкові смуги часто розташовані у віддалених гірських районах, а різкі зміни погоди в горах створюють додаткові небезпеки, особливо під час зльоту та посадки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1436
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація