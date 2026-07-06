У Непалі слон 14 років переслідував одну сім’ю і вбив чотирьох її членів

Слон (ілюстративне фото)

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У Непалі дикий слон на прізвисько Дхурбе протягом 14 років нападав на одну родину та вбив чотирьох її членів.

Про це повідомляє видання The Kathmandu Post.

2012 року Шаничара Боте втратив батьків — Будхирама і Джаралу. Їх затоптав дикий слон біля базару Барува в районі Маді, неподалік національного парку Читван.

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Після трагедії чоловік вирішив змінити життя і переїхав подалі від небезпечної території. Він залишив рідне поселення, перетнув кілька річок і оселився в Джагатпурі, сподіваючись убезпечити сім’ю від нападів диких тварин.

Однак через 14 років той самий слон знову напав на його родину. Уночі тварина увірвалася до нового будинку Шаничари та вбила його 25-річну невістку Ашику Боте і чотирирічного онука Бхарата.

Після нападу чоловіка знайшли у стані глибокого шоку в будівлі районного відділку поліції в Читвані.

"Ми вірили, що переїзд через великі річки дасть нам безпеку. Але через стільки років той самий слон знову знайшов нас, напав на наш будинок і забрав мою невістку та маленького онука. Нам більше нікуди тікати", — сказав Шаничара.

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Слон убив щонайменше 25 людей

Історія нападів Дхурбе добре відома адміністрації національного парку Читван. За офіційними даними, слон почав нападати на населені пункти ще 2010 року.

Відтоді він став причиною загибелі щонайменше 25 людей у регіоні.

У нацпарку пояснюють, що молоді самці слонів після досягнення зрілості часто залишають стадо або їх відганяють домінантні самці. Після цього вони можуть вести самотній спосіб життя і ставати агресивними, особливо якщо починають заходити до людських поселень у пошуках їжі.

Представник національного парку Читван Абінаш Тапа Магар заявив, що за пересуванням Дхурбе стежать за допомогою супутникового нашийника.

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За його словами, дані показали, що координати слона фіксувалися безпосередньо біля місця останнього нападу в суботу ввечері.

"До цього трагічного інциденту Дхурбе офіційно забрав 23 людські життя. З урахуванням двох останніх жертв у Джагатпурі підтверджена кількість загиблих від цього одного слона зросла до 25", — заявив представник парку.

Серед жертв Дхурбе також були двоє військовослужбовців, які забезпечували охорону парку та боротьбу з браконьєрством.

Слона вже намагалися знищити

Після загибелі батьків Шаничари 2012 року влада ухвалила рішення знайти і вбити слона. Тоді військові та природоохоронці провели двотижневу операцію в лісах Читвана.

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Наприкінці грудня 2012 року по Дхурбе двічі стріляли. Слона важко поранили, але він утік углиб джунглів.

Після цього вважалося, що тварина могла загинути від поранень. Однак узимку 2016 року Дхурбе знову з’явився в західних районах Читвана.

Згодом він розширив свою територію і почав заходити в інші райони, зокрема до східного Читвана та лісового коридору Барандабхар.

2020 року на слона встановили новий супутниковий нашийник, оскільки попередній перестав передавати сигнали. 2023 року пристрій стеження встановили вже втретє.

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За словами представників парку, коли координати показують, що слон рухається в бік сіл, рейнджери та військові мають виїжджати на місце і відганяти його назад у ліс.

Як сталася остання атака

Будинок Шаничари невеликий і ненадійний. У ньому мешкають дев’ять членів родини.

У ніч нападу чоловік почув стукіт у стіну. Коли він вийшов подивитися, побачив слона.

"Глиняні стіни миттєво обвалилися. Моя невістка вийшла, тримаючи на руках онука, але слон перехопив їх", — розповів Шаничара.

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Дружині чоловіка Мангалі вдалося відлякати слона. Вона підпалила суху солому біля будинку. Це спричинило пожежу, але допомогло врятувати інших членів родини.

Після трагедії обурені місцеві жителі заблокували міст Рапті, протестуючи проти бездіяльності адміністрації національного парку.

Керівництво парку пообіцяло обмежити ареал пересування Дхурбе лісовим масивом Сукхибхар, посилити інфраструктуру та модернізувати систему супутникового стеження, щоб запобігти новим нападам.

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