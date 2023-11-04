У Непалі стався потужний землетрус: влада повідомляє про 69 загиблих

На кордоні між Непалом та Індією стався потужний землетрус, в результаті чого загинуло щонайменше 69 осіб.

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що епіцентр знаходився за 36 кілометрів на південний схід від непальського міста Джумла з населенням близько дев'яти тисяч мешканців, та за 166 кілометрів на північний схід від індійського міста Бахрайч, в якому проживають близько 182 тисячі осіб.

За даними влади Непалу магнітуда землетрусу становила 6,4 бала, але Німецький науково-дослідний центр геонаук (GFZ) пізніше знизив магнітуду до 5,7.

В свою чергу геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу на 5,6, а Індійський сейсмологічний центр — на 6,4.

Влада Непалу повідомляє, що поки що не вдалося встановити контакт в районі поблизу епіцентру в Джаджаркоті. Місцевий чиновник Харіш Чандра Шарма заявив, що в його районі було вбито щонайменше 34 людини, тоді як у сусідньому районі Рукум-Вест поліцейський Намарадж Бхаттараї повідомив про 35 загиблих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Афганістані стався черговий землетрус магнітудою 6,3 балів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Словаччині стався землетрус магнітудою 5,4 бала, який добре відчули мешканці Закарпатської області.

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