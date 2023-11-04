У Непалі зросла кількість загиблих через потужний землетрус

За попередніми даними центру, він мав магнітуду 6,4.

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Непалі зросла до 159 людей, ще сотні отримали поранення.

Про це пише Reuters.

Епіцентром стихійного лиха став Катманд, що за 400 кілометрів від столиці. За попередніми даними центру, він мав магнітуду 6,4. Геологічна служба США оцінила магнітуду в 5,6.

"Внаслідок землетрусу зв’язок із багатьма населеними пунктами перервався. У горах зійшли зсуви, перекривши дороги і стежки. До рятувальної операції залучили гелікоптери", - йдеться у повідомленні.

Свою допомогу запропонувала Непалу сусідня Індія.

Цей землетрус називають найбільшим у Непалі за кількістю жертв від 2015 року, коли в результаті двох землетрусів загинули близько 9000 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на кордоні між Непалом та Індією стався потужний землетрус.

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