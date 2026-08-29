У Непалі шукають зниклих безвісти українців: МЗС повідомило нові подробиці

У Непалі після повені розшукують 56 українців / © AP

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У Непалі продовжують пошуки 56 громадян України, які могли опинитися в зоні стихійного лиха. Станом на ранок 29 серпня інформації про українців серед загиблих або постраждалих немає.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

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До роботи на місці долучилися українські дипломати. Зокрема, до Непалу прибула група консульських посадовців посольства України в Індії. Дипломатичні установи в Індії та Китаї, а також почесний консул у Непалі підтримують цілодобовий зв’язок із місцевою владою, пошуковими службами, туроператорами та іноземними партнерами. Консульська служба МЗС окремо контактує з рідними українців, яких розшукують.

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Що відбувається в зоні стихійного лиха

Рятувальники виходять на пошуки від ранку щодня, однак погодні умови обмежують їхні можливості.

«Використання авіації ускладнене через туман і можливе лише протягом першої половини дня», — додали в МЗС.

Вчора 28 серпня роботи довелося на певний час зупинити через небезпеку прориву завального озера на території Тибету. Згодом фахівці зафіксували поступовий контрольований витік води, після чого операцію продовжили на землі, на воді та з повітря.

До центральної частини КПП «Чжирон», яка зазнала найбільших руйнувань, із китайського боку вже змогли потрапити професійні пожежно-рятувальні підрозділи. До ліквідації наслідків стихії загалом залучили понад 2 тисячі людей і більш ніж 300 одиниць техніки. Координація відбувається на рівні вищого керівництва Китаю.

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Наземне сполучення з епіцентром залишається фактично заблокованим через значні пошкодження дорожнього полотна. Крім того, зберігається небезпека нових зсувів.

Для пошуків українців використовують останні координати

Окремо українська сторона намагається встановити місцезнаходження громадян за допомогою пристроїв із функцією геолокації, які були в частини з них.

«За ініціативи посольства України в Індії через компетентні органи Непалу до компанії-оператора пристроїв із функцією геолокації, які мали при собі деякі громадяни України, направлено запити лінією Інтерполу. Отримано дані про останні зафіксовані перед ударом стихії координати», — зазначили в МЗС.

Тепер компанія намагається визначити актуальне розташування пристроїв. Цю інформацію планують використати для сприяння пошукам зниклих.

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Повінь у Непалі — деталі

26 серпня поблизу кордону Непалу та Китаю обвалився льодовик. Маси льоду й каміння зійшли в гімалайські річки разом із брудом та уламками, спричинивши стрімке підвищення рівня води. Повінь охопила населені пункти регіону, де на той момент перебували тисячі туристів і паломників.

Наразі відомо, що жертвами катастрофи стали щонайменше 586 людей — 579 у Непалі та ще семеро в сусідньому Тибеті.

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