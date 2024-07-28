У невістки еміра Катару в потязі до Парижа украли цінний багаж

Одинадцять розкішних сумок, що належали невістці еміра Катару, ім’я якої не розголошують, були викрадені з потяга, що сполучав Ніццу (Приморські Альпи ) з Парижем. У багажі були “дуже цінні особисті речі”.

Про це в неділю, 28 липня, повідомило видання Le Parisien з посиланням на джерела в поліції.

Злочин стався напередодні, 27 липня. Невістка еміра Катару в супроводі свого домашнього працівника сіла до потяга на вокзалі у Канні. Потяг, що йшов з Ніцци, мав дістатися до Ліонського вокзалу Парижа.

У період з 12:00 до 13:40 вона помітила викрадення 11 сумок люксового бренду Hermès.

Поїзд зупинили та затримали приблизно на двадцять хвилин на станції Тулон (Вар), щоб провести розслідування. Але ні сумок, ні злодіїв одразу знайти не вдалося.

У залізничній компанії повідомили, що не несуть відповідальності у разі втрати або крадіжки речей.

“Стежити за своїм багажем є виключною відповідальністю мандрівника”, – стверджують у компанії.

Нагадаємо, у Франції за кілька годин до церемонії відкриття Олімпійських ігор на залізниці швидкісних поїздів SNCF сталися диверсії. Через це оператор призупинив рух на більшій частині території країни.

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