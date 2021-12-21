У невизнаній Південній Осетії лавина накрила російських військових: двох людей шукають

У невизнаній Південній Осетії лавина накрила російських військових: двох людей шукають

Трьом військовим надали першу медичну допомогу та госпіталізували.

У самопроголошеній Південній Осетії (частина Грузії — Ред.) під лавиною опинилися п'ятеро російських військовослужбовців.

Про це повідомляє "ТАРС".

Дві лавини накрили будову, де були розміщені російські військові, що охороняли Рокський тунель на Транскавказькій магістралі (єдина цілорічна дорога, що сполучає невизнану Південну Осетію з регіоном РФ Північна Осетія).

Трьом військовим надали першу медичну допомогу та госпіталізували, ведуться пошуки ще двох людей.

Раніше повідомлялося, що під час сходу лавини у словацьких Татрах загинуло двоє людей.

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