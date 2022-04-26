У невизнаному Придністров'ї підірвали російський радіоцентр (фото)

У так званій "Придністровсько-Молдавській республіці" 26 квітня невідомі підірвали радіоцентр. Виведено з ладу дві найпотужніші антени, які транслювали російське радіо.

Про це повідомляють засоби масової пропаганди РФ з посиланням на "МВС".

"Унаслідок двох вибухів у селищі Маяк у Придністров'ї з ладу виведено дві найпотужніші антени радіоцентру", - йдеться у повідомленні.

Ніхто зі співробітників радіоцентру та місцевих жителів не постраждав.

Нагадаємо, 25 квітня в Тирасполі пролунали вибухи у так званого "Міністерства держбезпеки" невизнаного Придністров'я.

Українська розвідка заявила, що це провокації підготовлені ФСБ Росії. Місцева "влада" готувалася до вибуху наперед.

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