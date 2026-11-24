У Придністров’ї впав БпЛА / © MIL.IN.UA

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Увечері 23 листопада на території невизнаного Придністровського регіону Молдови, ймовірно, впав безпілотник, після чого пролунав вибух.

Про це пише NewsMaker із посиланням на свідчення очевидців.

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Інцидент нібито стався неподалік міста Дністровськ. За інформацією місцевого інформаційного агентства, безпілотник вибухнув приблизно о 18:45 на ділянці між містом і селом Незавертайлівка.

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Після вибуху біля автозаправної станції спалахнула пожежа. У місцевих чатах також повідомляли, що територію навколо місця події оточили, а стороннім обмежили доступ.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Конституційні органи влади Молдови поки не коментували повідомлення про ймовірне падіння безпілотника.

Раніше повідомлялося, що у разі провокацій проти України єдиним сценарієм для ворожих сил у Придністров’жі стане втеча, адже будь-яка підтримка та резерви там відсутні.

Ми раніше інформували, що Молдова слугує полігоном для гібридної війни Росії.

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