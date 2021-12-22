У неї світились очі: в Росії чоловік підпалив свою колишню, бо прийняв її за відьму

У неї світились очі: в Росії чоловік підпалив свою колишню, бо прийняв її за відьму

Жінку госпіталізували з опіками голови, шиї, тіла та рук першого, другого та третього ступенів тяжкості.

У Волгоградській області суд ухвалив вирок 40-річному жителю міста Новоаннінський Андрію Атарщикову, який прийняв подругу за відьму й підпалив її.

Про це повідомляє російське видання Лента.ру.

У матеріалах справи йдеться про те, що у травні 2021 року Атарщиков та його колишня співмешканка влаштували застілля у нього вдома. Під час розпивання алкоголю між ними стався конфлікт. Жінка не хотіла продовжувати стосунки з Атарщиковим.

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Чоловік вирішив, що вона відьма, адже в неї, мовляв, світяться очі. Тоді він вирішив перевірити це.

Атарщиков пішов до сараю за каністрою з бензином, облив екс-подругу й підпалив її. Жінка миттєво спалахнула.

Засуджений погасив потерпілу й намастив маззю опіки, які жінка отримала. Попри це наступного дня їй стало гірше. Жінку госпіталізували з опіками голови, шиї, тіла та рук першого, другого та третього ступенів тяжкості.

Самого Атарщикова визнали винним за ст. 111 Кримінального Кодексу РФ ("Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, небезпечного для життя людини, вчинене з муками для потерпілого") .

Суд призначив чоловікові 2,5 роки позбавлення волі з урахуванням пом'якшувальних обставин — потерпіла заявила, що підсудний відшкодував їй матеріальні збитки та моральну шкоду в повному обсязі.

Нагадаємо, у Києві чоловік на вулиці через ревнощі жорстоко зарізав колишнього коханого своєї співмешканки.

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