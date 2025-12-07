ТСН у соціальних мережах

У нічному клубі живцем згоріли понад 20 осіб: деталі трагедії

За даними поліції, заклад загорівся раптово, і значна частина людей не встигла вибратися.

Анастасія Павленко
На місці пожежі

На місці пожежі / © Associated Press

Щонайменше 23 людини загинули через пожежу в нічному клубі індійського штату Гоа. Цю інформацію повідомив головний міністр штату Прамод Саванті.

Про це пише Reuters.

Як інформує видання, пожежа виникла у ресторані-клубі, розташованому в районі Арпора. Згідно з даними поліції, вогонь спалахнув раптово, і багато відвідувачів не встигли евакуюватися.

Влада штату вже почала офіційне розслідування причин трагедії. Головний міністр запевнив, що уряд штату забезпечить всю необхідну допомогу для постраждалих та сімей загиблих.

Раніше повідомлялося, що в Судані внаслідок серії атак угруповання «Сили швидкого реагування» (RSF) на цивільну інфраструктуру загинуло щонайменше 114 осіб, серед яких 46 дітей.

