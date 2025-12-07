У нічному клубі живцем згоріли понад 20 осіб: деталі трагедії

На місці пожежі / © Associated Press

Щонайменше 23 людини загинули через пожежу в нічному клубі індійського штату Гоа. Цю інформацію повідомив головний міністр штату Прамод Саванті.

Як інформує видання, пожежа виникла у ресторані-клубі, розташованому в районі Арпора. Згідно з даними поліції, вогонь спалахнув раптово, і багато відвідувачів не встигли евакуюватися.

Влада штату вже почала офіційне розслідування причин трагедії. Головний міністр запевнив, що уряд штату забезпечить всю необхідну допомогу для постраждалих та сімей загиблих.

