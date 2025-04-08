У нічному клубі під час концерту обвалилася стеля: 18 загиблих і понад 100 постраждалих

Наслідки обвалу стелі / © @LaRepublicaPost

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У Санто-Домінго, у нічному клубі Jet Set, під час концерту раптово обвалився дах. Конструкція впала просто на відвідувачів, які перебували всередині.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За попередніми даними, внаслідок інциденту загинули щонайменше 18 осіб, ще 121 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

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Голова Національного центру з надзвичайних ситуацій Домініканської Республіки Хуан Мануель Мендес повідомив, що рятувальні бригади продовжують працювати на місці трагедії, намагаючись витягти людей, які, ймовірно, досі перебувають під завалами.

Під час трагедії в клубі виступав відомий домініканський співак Руббі Перес. Його донька, співачка Зуліка Перес, заявила журналістам, що її батько не виходив на зв’язок і, ймовірно, досі під завалами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у нічному клубі живцем згоріло 50 людей.