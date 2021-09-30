У Нідерландах аеропорт взяв на роботу свиней: чим опікуватимуться

Тварин на шість тижнів "поселять" на ділянці сільськогосподарських угідь, розташованих між двома злітно-посадковими смугами.

Адміністрація одного з найбільших аеропортів у світі - нідерландського Схіпхола - як експеримент взяла на роботу два десятки свиней заради забезпечення безпеки польотів.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Очікується, що свині з'їдять залишки врожаю цукрових буряків, які заманюють гусей та інших птахів до цього місця, що розташоване в небезпечній близькості від траєкторій польоту третього за завантаженістю аеропорту Європи.

У керівництві аеропорту стверджують, що гуси несуть серйозний ризик для безпеки польотів через свій розмір і польоти зграями, оскільки навіть один гусак може завдати чималої шкоди літаку.

Зазначається, що автори експерименту за допомогою спеціального радара, призначеного для спостереження за птахами, порівняють їхню активність на ділянці зі свинями і без них, щоб встановити успішність або безуспішність такої ініціативи.

Нагадаємо:

Ірландські історики та волонтери за ініціативою депутатки міської ради Кроссхейвена Одрі Баклі, почали "співпрацювати" з вівцями. Учасники проєкту орендують 12 овець у місцевих фермерів. Таким чином вони намагаються розчистити могили від заростей на кладовищі в селі Кроссхейвен.

з вівцями. Учасники проєкту орендують 12 овець у місцевих фермерів. Таким чином вони намагаються розчистити могили від заростей на кладовищі в селі Кроссхейвен. На Буковині комунальники взяли на роботу кота. Звати кота Мирон Павлович. Він щодня вільно ходить офісами, перевіряє котельні, спить на столах і копирсається в стосах документів. Співробітники жартують, як вилізе на судові справи – вони стають виграшними.

Новини України: на Буковині комунальники прихистили кота-безхатька, а потім взяли його на роботу

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