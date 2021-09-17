У Нідерландах чоловік розстрілював перехожих із арбалета: щонайменше двоє убитих

Очевидці інциденту чули декілька пострілів.

У п’ятницю, 17 вересня, у нідерландському місті Альмело чоловік, який напівоголеним стояв на балконі будинку, розпочав стрілянину із арбалета.

Як повідомляє The Netherlands Times, внаслідок інциденту двоє осіб було вбито, ще один — поранений.

На місце події прибуло шість машин “швидкої допомоги” та стільки ж екіпажів поліції. Для затримання зловмисника довелося викликати також поліцейських спецпризначенців.

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Район інциденту було оточено, поліцейські також відкривали вогонь у відповідь на постріли з арбалета. В результаті зловмисник отримав поранення і був затриманий.

Очевидці повідомляють, що чули декілька пострілів з балкона. Один з них вони встигли зафільмувати. Відповідне відео було опубліковане в Twitter місцевого телеканалу RTV Oost.

Op deze beelden is te zien dat er een man met een kruisboog op het balkon stond. #almelo #rtvoost pic.twitter.com/35sNdUFkQl — RTV Oost (@rtvoost) September 17, 2021

Нагадаємо, у російському місті Пермі в одній із багатоповерхівок 81-річний пенсіонер відкрив стрілянину з вікна квартири. Поліцейських, які прибули на виклик, чоловік зустрів пострілами.

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