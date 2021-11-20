У Нідерландах COVID-протести переросли у масштабні заворушення із пораненими: відео

У Нідерландах COVID-протести переросли у масштабні заворушення із пораненими: відео

У відповідь на кидки камінням і підпали автомобілів силовики відкрили попереджувальний вогонь.

У Нідерландах увечері в п'ятницю, 19 листопада, на вулицях Роттердама внаслідок заворушень, які спалахнули під час протестів проти COVID-обмежень, постраждали щонайменше дев'ятеро осіб.

Про це повідомляє BNO News.

Зазначається, що двоє учасників сутичок отримали поранення, коли правоохоронці відкрили попереджувальний вогонь.

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На кадрах із соціальних мереж видно хаотичні сцени із підпаленими поліцейськими автомобілями, феєрверками та камінням з боку протестувальників та відповіддю силовиків.

"У різних місцях влаштовані пожежі, запалюються феєрверки, поліція здійснила кілька попереджувальних пострілів, - йдеться у заяві поліції Роттердама. - Поліція у великій кількості намагається навести порядок".

Мер Роттердама Ахмед Абуталеб у ніч проти суботи підтвердив, що серед постраждалих є щонайменше семеро учасників заворушень, а також кілька правоохоронців. За його словами, десятки людей заарештовані.

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Президент Союзу національних поліцейських Ян Струйс назвав заворушення "серйозною кризою" з великою кількістю насильства. Він розповів, що дехто зі злочинців не брав участь у протестах і прийшов виключно задля сутичок.

"Це справжня битва з багатьма пораненими, а також великою кількістю пожеж, феєрверків та вандалізму", - заявив Струйс.

Зауважується, що демонстранти зібралися на акцію протесту проти заходів щодо боротьби з COVID-19, зокрема так званого "правила 2G", яке вимагає від охочих відвідати певні громадські місця доказів вакцинації або одужання від коронавірусу.

BREAKING: Dutch police fire warning shots as riots erupt at anti-lockdown protest in Rotterdam pic.twitter.com/z3pXulRDd0 — BNO Newsroom (@BNODesk) November 19, 2021

#Rotterdam, ze zijn heel erg kwaad: Politiewagens in brand. pic.twitter.com/doppWRXhak — Lidwien Janse #2G-weigeraar QR Weigeraar (@lidwienj) November 19, 2021