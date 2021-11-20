У Нідерландах COVID-протести переросли у масштабні заворушення із пораненими: відео

У відповідь на кидки камінням і підпали автомобілів силовики відкрили попереджувальний вогонь.
У Нідерландах увечері в п'ятницю, 19 листопада, на вулицях Роттердама внаслідок заворушень, які спалахнули під час протестів проти COVID-обмежень, постраждали щонайменше дев'ятеро осіб.
Про це повідомляє BNO News.
Зазначається, що двоє учасників сутичок отримали поранення, коли правоохоронці відкрили попереджувальний вогонь.
На кадрах із соціальних мереж видно хаотичні сцени із підпаленими поліцейськими автомобілями, феєрверками та камінням з боку протестувальників та відповіддю силовиків.
"У різних місцях влаштовані пожежі, запалюються феєрверки, поліція здійснила кілька попереджувальних пострілів, - йдеться у заяві поліції Роттердама. - Поліція у великій кількості намагається навести порядок".
Мер Роттердама Ахмед Абуталеб у ніч проти суботи підтвердив, що серед постраждалих є щонайменше семеро учасників заворушень, а також кілька правоохоронців. За його словами, десятки людей заарештовані.
Президент Союзу національних поліцейських Ян Струйс назвав заворушення "серйозною кризою" з великою кількістю насильства. Він розповів, що дехто зі злочинців не брав участь у протестах і прийшов виключно задля сутичок.
"Це справжня битва з багатьма пораненими, а також великою кількістю пожеж, феєрверків та вандалізму", - заявив Струйс.
Зауважується, що демонстранти зібралися на акцію протесту проти заходів щодо боротьби з COVID-19, зокрема так званого "правила 2G", яке вимагає від охочих відвідати певні громадські місця доказів вакцинації або одужання від коронавірусу.
BREAKING: Dutch police fire warning shots as riots erupt at anti-lockdown protest in Rotterdam pic.twitter.com/z3pXulRDd0— BNO Newsroom (@BNODesk) November 19, 2021
#Rotterdam, ze zijn heel erg kwaad: Politiewagens in brand. pic.twitter.com/doppWRXhak— Lidwien Janse #2G-weigeraar QR Weigeraar (@lidwienj) November 19, 2021
Het gaat écht los in Rotterdam #RotterdamProtest pic.twitter.com/cd64gMb7sp— Quin (@Quinfour) November 19, 2021
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