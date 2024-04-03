У Нідерландах не знають, що робити із деякими біженцями з України: у чому проблема

Громадяни третіх країн, які прибули до Нідерландів із України, були зобов'язані виїхати з країни до квітня цього року.

У Нідерландах склалася заплутана ситуація навколо громадян третіх країн, які прибули з України разом із потоком біженців, що мають українське громадянство. За рішенням Державної ради (вищого адміністративного суду Нідерландів) вони повинні залишити офіційні притулки до 2 квітня 2024 року. Однак, після їхнього звернення до місцевих судів частині з них дозволили залишитися у країні.

Про це повідомляє нідерландське видання Dutch News.

У виданні зауважили, що загалом разом із потоком українських біженців до Нідерландів прибуло близько 2500 громадян третіх країн. Деякі були студентами або працювали, інші перебували у шлюбі з українцями.

Після того, як наприкінці січня 2024 року з’явилося рішення Державної ради про їх виселення, кілька окремих груп звернулися до суду, щоб оскаржити це. Суди почали виносити суперечливі рішення - деяким біженцям із України, які не мають українського громадянства, дозволили залишитися у країні. Ті ж, хто програв свої справи в суді, повинні залишити житло для біженців.

Це створює “величезну невизначеність у праві”, сказала телекомпанії NOS юристка Марджон Рістра-Пітерс.

“У нас не може бути ситуації, коли одна група людей може залишитися, а інші повинні піти, залежно від того, хто був суддею в їхній справі”, — сказала вона.

Окружний суд Амстердама звернувся до Європейського суду з проханням надати правовий висновок і заявив, що не буде висилати громадян третіх країн з їхнього помешкання, доки не отримає відповідь.

Нагадаємо, українські біженці, які працюють у Нідерландах, можуть незабаром платити майже 350 євро із особистих зарплат. Із такою пропозицією виступив державний секретар у справах притулку Ерік ван дер Бург.

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