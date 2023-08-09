У Нідерландах невідомі пробралися на авіабазу, де зберігається ядерна зброя

Десять людей арештували після того, як вони перелізти за бор та розташувалися на злітно-посадковій смузі.

У Нідерландах королівська військова поліція затримала десять осіб, які пробралися на авіабазу Фолькель, де зберігається ядерна зброя.

Про це повідомляє портал Aerotime.

"10 осіб щойно були заарештовані охороною на авіабазі Фолькель. Вони перелізли через паркан та сіли на злітну смугу", - йдеться у повідомленні.

Біля входу на авіабазу проходила акція, у якій участь брали близько 60 осіб. Вони проводили акцію у день 78-ї річниці бомбардування Хіросіми.

Зазначимо, що Нідерланди беруть участь у домовленостях НАТО про розподіл ядерної зброї, які передбачають зберігання ядерних гравітаційних бомб B61 виробництва США на їхній території.

Крім Нідерландів у договорі беруть участь Бельгія, Німеччина, Італія та Туреччина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах підтримують підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 американського виробництва, однак за цей процес відповідають Данія та Нідерланди.

Крім того, ми раніше інформували, що голова уряду Нідерландів Марк Рютте заявив, що перспектива вступу України до НАТО існує, але наразі не можна передбачити, коли це станеться.

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