У Нідерландах під час COVID-протестів силовики підстрелили трьох людей, а ще пів сотні заарештували

У Нідерландах під час COVID-протестів силовики підстрелили трьох людей, а ще пів сотні заарештували

У Роттердамі поліція поранила трьох людей, а в Гаазі демонстранти закидали силовиків камінням та феєрверками.

У Нідерландах увечері в суботу, 20 листопада, в Гаазі спершу мирні протести переросли в заворушення, учасники яких закидали поліцію камінням та феєрверками, поранивши п'ятьох силовиків.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що порушники в капюшонах підпалювали велосипеди, а хтось кинув камінь у вікно машини швидкої допомоги, яка везла пацієнта.

Правоохоронці на конях намагалася розігнати натовп. У місті оголосили надзвичайну ситуацію. Відомо, що щонайменше сімох порушників заарештували.

Сутички із поліцією також відбулися в Урці та низці інших міст в провінції Лімбург, коли розгнівані фанати зірвали два футбольні матчі, оскільки ті через COVID-обмеження відбувалися за зачиненими дверима.

Тим часом у Роттердамі троє людей опинилися в лікарні після того, як поліція відкрила вогонь під час протестів проти COVID-обмежень.

Напередодні там під час демонстрацій кілька сотень учасників заворушень підпалили автомобілі та закидали правоохоронців камінням і феєрверками. Силовики відповіли попереджувальними пострілами і застосували водомет.

У суботу правоохоронці розповіли, що заарештували 51 особу, близько половині з яких ще немає 18 років. "Трьох учасників заворушень було поранено, коли в них потрапили кулі, вони залишаються в лікарні", - додали у поліції.

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Міський голова Ахмед Абуталеб назвав заворушення "оргією насильства", а місцева політична партія Leefbaar Rotterdam заявила, що "центр нашого прекрасного міста сьогодні ввечері перетворився на зону бойових дій".

"Роттердам - ​​місто, де можна не погоджуватися з тим, що відбувається, але насильство ніколи, ніколи не є рішенням", - написали політики у Twitter.

Водночас в Амстердамі організатори протесту проти заходів щодо боротьби з коронавірусом, який мав відбутися в суботу, після п'ятничних спалахів насильства скасували захід.

Від понеділка у Нідерландах розпочнеться 20-денний загальнонаціональний локдаун, який передбачає закриття майже всіх магазинів, окрім основних. Людей також зобов'яжуть працювати дистанційно.

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