У Нідерландах - понад дві тисячі біженців з України: яка ситуація

Кількість українських біженців у Нідерландах швидко зростає.
У Нідерландах зареєстрували 2 300 українців, змушених тікати після вторгнення Росії.
Про це сказав держсекретар Ван дер Бург з питань притулку та міграції, - пише Укрінформ.
За його словами, кількість українських біженців у Нідерландах швидко зростає.
"Станом на ранок 2300 людей попросили притулку", – сказав він та зазначив, що тут не йдеться про українців, які змогли самостійно знайти житло та отримати дорогу від рідних та друзів у Нідерландах.
Наразі у країні для приймання біженців готують спортивні зали та приміщення для проведення заходів. "Ми повинні спочатку переконатися, що всі мають дах над головою, а вже потім організуємо подальші дії та інші об'єкти", – зазначив він.
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