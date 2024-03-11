У Нідерландах продали картину Ван Гога за 4,5 млн євро: ім'я покупця засекречено (фото)

На щорічному художньому ярмарку антикваріату Tefaf у Маастрихті продали картину Вінсента Ван Гога "Голова старої селянки в білому капелюсі" за 4,5 мільйона євро.

Про це повідомляє телеканал NOS.

Покупець придбав роботу, написану 1884 року, за 4,5 млн євро. Картину продала американська галерея М. С. Рау (Новий Орлеан).

За словами продавця, американської галереї M.S. Rau, новий власник - приватна особа, яка має власний музей.

Фото: Associated Press

"Портрет селянки у білому капелюсі" написаний олійною фарбою на полотні розміром 63 на 48 см. Вінсент Ван Гог написав картину, коли мешкав у місті Нюенене в Нідерландах (наразі - передмістя Ейндховена).

Раніше стало відомо, що фахівці Національної галереї Шотландії виявили на звороті картини Вінсента Ван Гога "Голова селянки" раніше невідомий автопортрет художника.

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