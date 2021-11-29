У Нідерландах просто в літаку затримали мандрівників з Південної Африки, які втекли з-під COVID-карантину

У Нідерландах просто в літаку затримали мандрівників з Південної Африки, які втекли з-під COVID-карантину

Зауважимо, що у 13 мандрівників, які минулого тижня прилетіли до Амстердама, підтвердили новий COVID-штам "Омікрон".

У Нідерландах в неділю, 28 листопада, просто в літаку заарештували пару, яка втекла з готелю, в якому перебула на карантині через COVID-19.

Про це із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє ВВС.

Зазначається, що порушникам вдалося залишити готель у північно-задіному регіоні Кеннемерланд, в якому перебувають мандрівники з країн Південної Африки.

Пара дісталася до аеропорту Схіпгол в Амстердамі та навіть встигла здійснити посадку на літак до Іспанії. Іноземців заарештували на борту, після чого передали службі охорони здоров'я країни. Їх можуть притягнути до відповідальності.

Минулого тижня у 13 людей, які прибули до Амстердама двома рейсами з країн Південної Африки, діагностували новий варіант коронавірусу "Омікрон". Загалом COVID-19 підтвердили у 61 мандрівника.

Водночас інформація про те, чи були порушники серед інфікованих, не розголошується.

На тлі побоювань нового COVID-штаму в Нідерландах обмежили години роботи барів, ресторанів та магазинів, а також посилили обмеження щодо кількості людей, які можуть одночасно перебувати в одному приміщенні.

Громадян також заохочують працювати з дому, якщо це можливо. Втім, дитячі садки, школи та університети залишаються відкритими по всій країні.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили на початку листопада у країнах Південної Африки.

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