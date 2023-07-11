У Нідерландах суддя поширювала серед колег теорію змови щодо збиття MH17

Суддя поширювала серед колег книгу, автор якої стверджував, що літак рейсу MH17 був збитий за наказом спецслужб.

У Нідерландах суддя отримала догану за те, що поширювала серед колег теорію змови щодо справи про MH17.

Про це інформує видання NOS.

Винести догану судді вирішив Верховний суд, який ухвалю рішення щодо дисциплінарних заходів. Повідомляється, що подібні випадки у Нідерландах є доволі рідкісними.

Суддя, яка отримала догану, працює у судді в Гаазі. Її брат написав книгу під псевдонімом, у якій стверджує, що рейс MH17 не був збитий російською ракетою у 2014 році, як постановила Нідерландська рада з безпеки та прокуратура.

Суд у Нідерландах підтвердив у листопаді, що MH17 був збитий ракетою із ЗРК "Бук", який привезли з Росії.

В свою чергу автор книги вважає, що літак був збитий за наказом спецслужб. Випуском книжки автор намагався вплинути на прокурорів, щоб вони зосередилися на інших підозрюваних.

Суддя в Гаазі роздавала книжку брата іншим суддям та прокурорам, які займались процесом щодо збиття MH17. Вона назвала висновки розслідування щодо MH17 "навмисним і прозорим приховуванням" і заявляла про "маніпуляцію та брехню".

Верховний суд постановив, що суддя є вільною у висловленні своєї думки, але тоді необхідно враховувати "вплив цих висловлювань", особливо якщо це ставить під сумнів судову владу.

Суддю, яка отримала письмову догану, було переведено з кримінального відділу в інший.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прокоментував ухвалу Окружного суду Гааги у справі про збитий літак MH17.

Крім того, ми раніше інформували, що у МЗС Росії назвали "політичним замовленням" рішення суду в Гаазі щодо катастрофи рейсу МН17 у небі над Донбасом, що сталася 2014 року.

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