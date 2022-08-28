У Нідерландах вантажівка в'їхала у натовп людей, які влаштували пікнік: є жертви

Вантажний автомобіль з'їхав з дороги і збив компанію, яка влаштовувала барбекю.

У суботу, 27 серпня, близько шостої вечора у Нідерландах в селищі Нью-Беєрланд вантажівка з’їхала з дороги і влетіла у компанію людей, які влаштували пікнік на газоні.

Про це повідомляє The Guardian.

За попередніми даними, двоє людей загинули, також є постраждалі, яких відправили до лікарні.

Водій вантажівки не постраждав, його затримали та доставили у відділок поліції.

Відомо, що машина належить іспанській транспортній компанії El Mosca. Перед наїздом вантажівка з'їхала з насипної дороги.

Нагадаємо, у Румунії в аварію потрапив автобус з українцями, які поверталися додому, багато постраждалих.

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