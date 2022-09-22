У Нідерландах відбулося одне з останніх засідань у справі збитого малазійського "Боїнга"

Сьогодні, 22 вересня, у Нідерландах відбулося одне з останніх засідань у справі збитого малазійського літака.

За крок до вироку. Суд над обвинуваченими у справі Малазійського "Боїнгу" добігає кінця. Вісім років тому росіяни поцілили ракетою у мирний літак Малазійських авіаліній над Донеччиною і вбили майже три сотні людей, які перебували на борту.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Також читайте Говорили про мобілізацію в РФ: Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача

Фінал шести років розслідування і двох років слухань. Сьогодні тут, у комплексі Схіпхол неподалік Амстердама - одне з останніх засідань у справі збитого Малайзійського "Боїнга".

Обвинувачуваних четверо - один українець і троє росіян, які брали участь у транспортуванні "Бука", з якого поцілили в "Боїнг". Всіх судять заочно. На контакт зі слідством вийшов тільки один - підполковник ГРУ Олег Пулатов. І, вірогідно, він погодився бути допитаним зовсім не задля встановлення правосуддя - таким чином Росія отримала доступ до матеріалів справи через його адвокатів.

Провадження кримінальне - прокуратора просить для обвинувачених максимального, довічного ув’язнення. Вирок стане результатом восьми років розслідування - міжнародні експерти привезли сюди, на воєнну базу в Нідерландах, і зібрали як своєрідний пазл усі рештки літака. Як наслідок, не залишилося сумніву, яким чином і звідки запустили ракету - а версії російських пропагандистів були спростовані. Разом з усім світом на вирок чекають родичі загиблих. Антон Котте втратив у катастрофі сина, невістку й онука.

“Зрозумійте, я не так зацікавлений у цих чотирьох підозрюваних - вони зробили свою роботу. Організовану за наказом. Мені цікаво, чи скаже щось суддя про те, що Росія - замішана. Якщо це буде так, то ми, як організація, можемо робити наступні кроки, щоб повідомити всьому світові - тепер ми знаємо, що Росія зробила в Україні з МН-17. І це єдина можливість привернути до цього увагу, бо досі є багато місць у світі, де люди й гадки не мають про те, що відбулося”, - сказав Антон Котте.

Будівля суду межує з одним із найбільших європейських аеропортів. Літаки йдуть на посадку одразу за воротами, поки всередині вирішують, хто винен у катастрофі малайзійського лайнера.

Коридор суду нагадує шкільний. Зали - в алфавітному порядку. Справі МН17 сьогодні дісталася літера "D".

Суддя зачитує звернення. Дві хвилини - і найкоротше засідання за два роки закінчено. Найголовніше - дата остаточного вироку.

Формулювання - стандартне. Випадки непередбачуваних обставин за всю історію нідерландського судочинства можна перелічити на пальцях однієї руки. 17 листопада Україна разом із рештою цивілізованого світу сподівається почути не тільки? хто виконував, а й хто віддавав наказ розстріляти мирний "Боїнг".

Нагадаємо, що на Закарпатті та в Чернівецькій області затримали понад десять осіб, які хотіли незаконно перетнути кордон.

Читайте також: