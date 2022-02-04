У Нідерландах виявили новий високовірулентний штам ВІЛ: що відомо

В інфікованих штамом "VB" рівень вірусу в крові був у 3,5-5,5 раза вищим, ніж в пацієнтів з іншими варіантами ВІЛ.

Вчені з Оксфорда оголосили у четвер, 3 лютого, про виявлення високовірулентного штаму ВІЛ "VB", який десятиліттями поширювався в Нідерландах.

Про це із посиланням на оприлюднене в журналі "Science" дослідження повідомляє AFP.

Зазначається, що у пацієнтів з так званим штамом "VB" рівень вірусу в крові був у 3,5-5,5 раза вищим, ніж в інфікованих іншими варіантами. Втім, після початку лікування у людей з "VB" відновлення імунної системи та виживаність були такими ж, як у хворих на інші штами ВІЛ.

"Немає причин для занепокоєння щодо цього нового варіанта вірусу", - запевнив оксфордський епідеміолог Кріс Вайман. За його словами, цей штам, ймовірно, виник наприкінці 1980-х та на початку 1990-х років у Нідерландах, але почав знижуватися приблизно у 2010 році.

Загалом вчені виявили 109 людей, інфікованих варіантом "VB", з яких лише четверо живуть за межами Нідерландів, в Європі. Дослідники вказали, що цей штам має понад 500 мутацій.

"Виявлення нового варіанту - це нормально, але знайти новий варіант з незвичайними властивостями - ні, особливо з підвищеною вірулентністю", - пояснили автори дослідження.

Лікарі зазвичай вимірюють погіршення імунної системи інфікованих, спостерігаючи за зниженням кількості Т-клітин CD4, на які націлений вірус ВІЛ та які відіграють ключову роль у захисті організму від інфекцій.

У пацієнтів з "VB" зниження CD4 відбувалося вдвічі швидше, як порівняти з іншими варіантами, що "ставить їх під загрозу значно швидшого розвитку СНІДу". Окрім того, команда виявила, що цей штам є більш заразним за інші.

"Оскільки варіант "VB" викликає більш швидке зниження сили імунної системи, дуже важливо, щоб люди діагностувалися на ранній стадії і якнайшвидше починали лікування", - підкреслили дослідники.

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