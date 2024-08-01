У Нідерландах вовк напав на 10-річну дівчинку: чим все закінчилось

Влада однієї з нідерландських провінцій просить родини з дітьми триматися подалі від місця, де 16 липня вовк напав на дівчинку.

У нідерландській провінції Утрехт на 10-річну дівчинку напав вовк. Після цього місцева влада закликала триматися подалі від цього місця.

Про це пише NOS.

Напад на дитину стався біля села Аустерліц у провінції Утрехт ще 16 липня, але ДНК-тест лише зараз підтвердив, що нападником був вовк.

З'ясувалося, що вовк одразу ж відпустив дівчинку, але вона була настільки налякана, що впала і дістала незначні травми.

Влада Утрехта одразу після нападу оголосила про розслідування інциденту і закликала батьків із малими дітьми триматись подалі від лісу, де помітили тварину.

Влада також допустила, що вовка можуть відстрілити, аби він більше не становив загрози для перехожих. Суд ЄС виніс рішення у справі дозволів регіональних урядів на відстріл вовків.

Пізніше уточнили, що напад стався поблизу національного парку Ден-Трік, де живе вовча пара з вовченятами. У керівництві парку сказали, що тварини "поводяться агресивно стосовно собак і людей, які підходять занадто близько".

Велосипедистам і пішоходам заборонили в'їзд до Ден-Тріка до 15 серпня. Влада провінції Утрехт також порадила уникати цього місця.

Нагадаємо, у південних Карпатах у Румунії бурий ведмідь напав на 63-річного пастуха овець та серйозно поранив йому ногу.

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