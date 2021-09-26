У Нідерландах затримали українських моряків: звинувачують у контрабанді людей

Судно затримали біля міста Оуддорпа, що в нідерландській провінції Зеландія.

У Нідерландах прикордонна поліція перехопила вітрильну яхту, на борту якої перебували 11 мігрантів з Албанії, та затримала двох українських капітанів.

Про це повідомляє De Telegraaf із посиланням на місцеву поліцію.

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Зазначають, що судно затримали ввечері 24 вересня біля міста Оуддорпа в нідерландській провінції Зеландія. Воно прямувало до Великої Британії, куди намагаються потрапити більшість мігрантів. Українців, які керували яхтою, затримали за підозрою в контрабанді людей.

За даними поліції, останнім часом біля берегів Нідерландів затримали кілька вітрильних суден контрабандистів людьми:

"Раніше ми в основному спостерігали так званих "альпіністів" на контейнеровозах. Проте тепер ми все частіше бачимо, що перевізники вибирають парусні кораблі", - розповів представник поліції.

Нагадаємо, у Рівному податківці і прикордонники утилізували 15,5 тисяч пачок цигарок. Нелегальний товарів виявили на кордоні з Білоруссю. Кілька десятків ящиків білоруських сигарет були без українського акцизу. Власника майна так і не знайшли.

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