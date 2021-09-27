У Нідерландах затримали українського капітана: у МЗС прокоментували інцидент

У Нідерландах затримали українського капітана: у МЗС прокоментували інцидент

Українця затримали 17 вересня.

Затриманого в Нідерландах українця-капітана парусного судна, підозрюють в перевезенні нелегальних мігрантів. Наразі МЗС України співпрацює з нідерландськими правоохоронцями для з'ясування обставин.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Укрінформ".

Він підтвердив, що 17 вересня берегова охорона Нідерландів затримала українця, за підозрою в перевезенні морем нелегальних мігрантів. Суд обрав капітану парусного судна запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці.

"Посольство України в Нідерландах взаємодіє з нідерландськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин цієї справи, забезпечення дотримання процесуальних прав громадянина", - сказав Ніколенко.

Прикордонна поліція Нідерландів почала досудове розслідування.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що у Нідерландах прикордонна поліція перехопила вітрильну яхту, на борту якої перебували 11 мігрантів з Албанії, та затримала двох українських капітанів.

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